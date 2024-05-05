«Они не хотели нам забивать и даже не смотрели на ворота! Я их понимаю». Пресс-конференция Слишковича и Илича

Слова тренеров «Пари НН» и «Спартака».

Математически шансы на бронзу есть — «Спартак» будет биться!

— Можно сказать, что первый тайм вышел примерно равным, — сказал на пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович. — Но у нас было больше опасных моментов, ударов с 16-18 метров. После перерыва против нас играло время: если с такими командами не открываешь счет, с каждой минутой становится тяжелее. Во втором тайме одна команда стремилась забить, вторая — защищалась в полном составе. Попробовали изменить что-то заменами, но не вышло. «Пари НН» сегодня заслужил ничью. Нам же немного обидно, потому что мы приехали за победой, но добиться ее не получилось. Наконец-то у нас есть целых семь дней для подготовки к следующему матчу. Надо будет поработать над теми моментами, на которые мы сделаем акцент после сегодняшней ничьей.

— Почему Пруцев не вышел в стартовом составе?

— Потому что у меня есть четыре примерно равных центральных полузащитника: Пруцев, Умяров, Литвинов и Мартинс. Выбор большой, но сложный: кто-то всегда будет играть, а кто-то — сидеть на лавке. И по отношению к последним это будет нечестно. Решил выпустить Литвинова и Умярова, потому что знал, что соперник использует много длинных передач. И в первом тайме это было оправдано. А во втором мы уже постоянно владели мячом — там длинных передач почти не было. Я доволен тем, как сегодня сыграли Наиль и Руслан.

— Объясните сегодняшнюю расстановку центральных защитников.

— Это было сделано, чтобы Маслов мог подключаться вперед. Он это умеет. Я ему сказал: если у тебя есть возможность, не бойся, продвинься на 10-15 метров вперед. Возможно, в первом тайме ему следовало делать это еще чаще и подниматься еще выше.

— Сегодня «Спартак» часто пробовал делать забегания. Вы отрабатывали это на тренировке, чтобы пытаться вскрыть плотную оборону «Пари НН»?

— Нет. Дело просто в качестве наших игроков. Подбор исполнителей позволяет играть в такой футбол. Но когда противостоишь низкому блоку, ничего не выйдет, если у тебя нет игроков, отдающих быстрые передачи. Мяч должен всегда двигаться слева направо и обратно. А еще и Тео, и Зиньковский умеют обыгрывать один в один. Это тоже важный фактор.

— «Спартак» практически лишился шансов на бронзовые медали. Значит ли это, что вы сделаете ставку на Кубок России?

— Математически еще все возможно. Нам играть с «Краснодаром», «Краснодару» — с «Динамо». Пока математика дает нам шансы — пойдем в бой и будем сражаться до конца! Не важно, за первое, второе или третье место. Мы всегда стремимся выигрывать. Меня часто спрашивают, что важнее — Кубок или чемпионат. Нет приоритетов. Для «Спартака» важны оба турнира.

— «Спартак» потерял очень много очков с командами, которые борются за выживание? Чем это объяснить? Возможно, команда психологически не готова бороться за титул?

— Я бы так не сказал. Если взять игру с «Факелом» или «Уралом», то они пытались что-то придумать на поле. Но вот «Пари НН» сегодня хотел заработать одно очко. Давайте честно, во втором тайме они вообще не смотрели на наши ворота — им было просто неинтересно. Они не хотели забивать! И я все это понимаю, потому что команда в плохом психологическом состоянии, проиграла шесть игр подряд, пришел новый тренер. Это нормально. Но мы, к сожалению, свои моменты не реализовали.

«Пари НН» должен остаться в РПЛ!

— Прежде всего я хочу благодарить своих игроков, — продолжил пресс-конференцию главный тренер «Пари НН» Саша Илич. — Они бились до конца и заработали очень важное очко.

— Какие первые впечатления от работы с командой?

— Она хорошо поработала. Мы играли со сложным соперником. Сейчас мы в непростой ситуации, поэтому будем биться за каждое очко. Конечно, «Спартак» — это одна из лучших команд в России, у них очень квалифицированные футболисты. Говорил, что нам надо играть компактно и агрессивно — только таким образом мы могли добиться результата.

— Кирилл Гоцук пропустит следующий матч из-за дисквалификации. Как будете решать эту проблему?

— Знаю, что Кирилл получил четвертую желтую карточку. Но у нас достаточно времени, чтобы посмотреть на игроков, способных заменить Гоцука.

— Слишкович сказал, что игроки «Пари НН» даже не смотрели на ворота «Спартака» во втором тайме, желая сохранить ничью. Вы действительно отказались от атакующий игры или соперник заставил вас так играть?

— Были разные таймы. До перерыва мы пытались создавать моменты. Конечно, во втором тайме мы были уставшими. Против таких команд трудно играть. Повторюсь, «Спартак» — это один из сильнейших клубов России. У них много игроков, которые играют за разные национальные сборные. Но я все равно ценю, что мы добились ничейного результата и заработали очко.

— Как оцените психологическое состояние команды?

— Сложно было поменять игру — слишком мало времени. До конца сезона осталось три матча. Когда у нас будет больше времени, мы сможем добиться другого качества игры. Безусловно, команда должна остаться в премьер-лиге.

— Это удастся сделать?

— Я очень надеюсь.