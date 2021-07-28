Тренер Таймазовой рассказал, как удалось мотивировать россиянку после поражения в полуфинале Олимпиады

Тренер российской дзюдоистки Мадины Таймазовой Дмитрий Морозов высказался об эмоциональном состоянии спортсменки после поражения в полуфинале в категории до 70 кг. Россиянка завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио.

— Очень тяжело бороться после такой тяжелой ситуации. Мы были уверены, что бороться она будет, но какое будет состояние никто не может предсказать.

— Какое у нее было состояние после полуфинала?

— Она была очень сильно расстроена в первую очередь. Потому что она так же, как и вы все, была уверена, что она выиграла эту схватку.

— Как вам удалось ее мотивировать на выход, встречу за бронзу?

— Просто она чемпион. Ее не нужно мотивировать, просто чуть-чуть направить.

— Вы сказали, что Мадина была уверена в своей победе. Вы имели в виду тот самый момент с контратакой, когда она приземлила соперницу на голову?

— Почему? Три момента. Сначала она ее сконтрила, там плечо и она ее контрила. Второй раз, когда ей делали болевой, и она была зафиксирована, это должно было быть наказание. И третий раз, когда она ее сконтрила.

— То есть это должна была быть победа иппоном?

— Это был уже голденскор, там неважно иппоном или нет.

— Казалось, что были проблемы с рукой в полуфинале. Все ли в порядке?

— Я думаю, что очень много сейчас маленьких проблем. Я уверен, что это не настолько серьезно, чтобы об этом очень сильно беспокоиться.

— А такая продолжительность схватки — часто такое встречается?

— Да, такое встречается, когда оба спортсмена с настоящим характером, и никто никому не хочет уступать. Но те моменты, когда Мадина уходила из уже гарантированных вариантов в партере, конечно, это было потрясающе.

— Как вам кажется, может, это связано с тем, что японка боролась? У нее был поединок.

— Нет, просто, когда спортсмен хочет выиграть, он так делает.