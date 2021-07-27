Российский дзюдоист Хубецов не смог выйти в полуфинал Олимпиады
09:04
Российский дзюдоист Алан Хубецов не смог выйти в 1/2 финала олимпийского турнира.
В весовой категории до 81 кг он проиграл бельгийцу Маттиасу Кассу.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 81 кг
1/4 финала
Маттиас Кассе (Бельгия) — Алан Хубецов (Россия) — 1:0 (Иппон)
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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