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Российский дзюдоист Хубецов не смог выйти в полуфинал Олимпиады

09:04
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Российский дзюдоист Алан Хубецов не смог выйти в 1/2 финала олимпийского турнира.

В весовой категории до 81 кг он проиграл бельгийцу Маттиасу Кассу.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 81 кг

1/4 финала

Маттиас Кассе (Бельгия) — Алан Хубецов (Россия) — 1:0 (Иппон)

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Сергей Разин все материалы автора

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