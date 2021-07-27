Российский дзюдоист Хубецов не смог выйти в полуфинал Олимпиады

Кто или что стало главным прорывом России в первые три дня Олимпиады-2020 в Токио?

Бацарашкина — золото в стрельбе Позднякова — золото в фехтовании Гимнасты — золото в команде Храмцов — золото в тхэквондо Кто-то/что-то другое (напишу в комментариях)