Российский дзюдоист Хубецов не смог выйти в финал за бронзу на Олимпиаде в Токио

Россиянин Алан Хубецов проиграл немцу Доминику Ресселу в утешительном поединке турнира по дзюдо в категории до 81 кг у мужчин на Олимпиаде в Токио.

Из-за поражения Хубецов не смог выйти в финал за бронзовую медаль Игр.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 81 кг

Утешительные

Алан Хубецов (Россия) — Доминик Рессел (Германия) — 0:1 (Иппон)