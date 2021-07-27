Российский дзюдоист Хубецов не смог выйти в финал за бронзу на Олимпиаде в Токио
11:44
Россиянин Алан Хубецов проиграл немцу Доминику Ресселу в утешительном поединке турнира по дзюдо в категории до 81 кг у мужчин на Олимпиаде в Токио.
Из-за поражения Хубецов не смог выйти в финал за бронзовую медаль Игр.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 81 кг
Утешительные
Алан Хубецов (Россия) — Доминик Рессел (Германия) — 0:1 (Иппон)
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Зачет
vs
21
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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