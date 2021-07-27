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Российский дзюдоист Хубецов не смог выйти в финал за бронзу на Олимпиаде в Токио

11:44
Алан Хубецов проиграл немцу Доминику Ресселу в утешительном поединке турнира. Фото Getty Images
Алан Хубецов проиграл немцу Доминику Ресселу в утешительном поединке турнира. Фото Getty Images
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Россиянин Алан Хубецов проиграл немцу Доминику Ресселу в утешительном поединке турнира по дзюдо в категории до 81 кг у мужчин на Олимпиаде в Токио.

Из-за поражения Хубецов не смог выйти в финал за бронзовую медаль Игр.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 81 кг

Утешительные

Алан Хубецов (Россия) — Доминик Рессел (Германия) — 0:1 (Иппон)

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события