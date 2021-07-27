Российский дзюдоист Хубецов вышел в четвертьфинал Олимпиады
07:40
Российский дзюдоист Алан Хубецов пробился в 1/4 финала олимпийского турнира.
В весовой категории до 81 кг он одолел канадца Антуана Валуа-Фортье. В четвертьфинале Хубецов встретится с бельгийцем Маттиасом Кассом. Поединок пройдет сегодня, 27 июля, и начнется в 07.55 мск.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 81 кг
1/8 финала
Алан Хубецов (Россия) — Антуан Валуа-Фортье (Канада) — 1:0 (Вазари)
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