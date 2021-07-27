Российский дзюдоист Хубецов вышел в четвертьфинал Олимпиады

Российский дзюдоист Алан Хубецов пробился в 1/4 финала олимпийского турнира.

В весовой категории до 81 кг он одолел канадца Антуана Валуа-Фортье. В четвертьфинале Хубецов встретится с бельгийцем Маттиасом Кассом. Поединок пройдет сегодня, 27 июля, и начнется в 07.55 мск.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 81 кг

1/8 финала

Алан Хубецов (Россия) — Антуан Валуа-Фортье (Канада) — 1:0 (Вазари)