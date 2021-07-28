Бронзовая медалистка Олимпиады в дзюдо Таймазова: «Очень хотела завоевать золото»
14:06
Российская дзюдоистка Мадина Таймазова после бронзы в категории до 70 кг прокомментировала свою победу над хорваткой Барбарой Матич (вазари) в схватке за 3-е место Олимпиады-2020.
— Чего сейчас больше: радости или разочарования?
— Все вместе.
— Тренер сказал, что ты была уверена в своей победе. Как это прокомментируешь?
— Да, я выходила именно за победой. Я очень сильно хотела завоевать золото. Выиграть в полуфинале для меня было главной целью сегодня. Я приложила максимум усилий. Все, что могла, оставила на ковре. К сожалению, не получилось попасть в финал, — сказала Таймазова.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
21422 голосов
Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю