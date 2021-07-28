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Бронзовая медалистка Олимпиады в дзюдо Таймазова: «Очень хотела завоевать золото»

14:06
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Российская дзюдоистка Мадина Таймазова после бронзы в категории до 70 кг прокомментировала свою победу над хорваткой Барбарой Матич (вазари) в схватке за 3-е место Олимпиады-2020.

— Чего сейчас больше: радости или разочарования?

— Все вместе.

— Тренер сказал, что ты была уверена в своей победе. Как это прокомментируешь?

— Да, я выходила именно за победой. Я очень сильно хотела завоевать золото. Выиграть в полуфинале для меня было главной целью сегодня. Я приложила максимум усилий. Все, что могла, оставила на ковре. К сожалению, не получилось попасть в финал, — сказала Таймазова.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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Илья Андреев все материалы автора

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