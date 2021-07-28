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Дзюдоистка из Японии стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 70 кг

13:50
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Дзюдоистка из Японии Чизура Араи стала олимпийской чемпионкой на Играх в Токио в весовой категории до 70 кг. В финале она победила Михаэлу Поллерес из Австрии.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 70 кг

Финал

Михаэла Поллерес (Австрия) — Чизуру Араи (Япония) — 0:1 (вазари)

Матч за третье место

Джованна Скоккимарро (Германия) — Санне ван Дийк (Нидерланды) — 0:1 (иппон)

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Иван Шитик все материалы автора

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