Дзюдоистка из Японии стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 70 кг
13:50
Дзюдоистка из Японии Чизура Араи стала олимпийской чемпионкой на Играх в Токио в весовой категории до 70 кг. В финале она победила Михаэлу Поллерес из Австрии.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 70 кг
Финал
Михаэла Поллерес (Австрия) — Чизуру Араи (Япония) — 0:1 (вазари)
Матч за третье место
Джованна Скоккимарро (Германия) — Санне ван Дийк (Нидерланды) — 0:1 (иппон)
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