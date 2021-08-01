Россиянка Воробьева не смогла выйти в полуфинал Олимпиады по вольной борьбе
06:50
Российская спортсменка Наталья Воробьева в 1/4 финала олимпийского турнира по вольной борьбе уступила Айпери Медет из Киргизии.
30-летняя россиянка проиграла со счетом 0:12.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 76 кг
1/4 финала
Наталья Воробьева (Россия) — Айпери Медет (Киргизия) — 0:12
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