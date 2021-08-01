Олимпиада
Токио-2020
Вольная борьба
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Вольная борьба

Россиянка Воробьева не смогла выйти в полуфинал Олимпиады по вольной борьбе

06:50
Теги:

Российская спортсменка Наталья Воробьева в 1/4 финала олимпийского турнира по вольной борьбе уступила Айпери Медет из Киргизии.

30-летняя россиянка проиграла со счетом 0:12.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 76 кг

1/4 финала

Наталья Воробьева (Россия) — Айпери Медет (Киргизия) — 0:12

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

15084 голосов

Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Французская саблистка назвала россиянок обманщицами после финала командного первенства на Олимпиаде
Клишина вылетела, не выполнив ни одного результативного прыжка. Стоило ради этого ехать в Токио?
Расписание соревнований по синхронному плаванию на Олимпийских играх-2020 в Токио
Байлз объяснила снятие с участия в Олимпийских играх
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события