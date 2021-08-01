Россиянка Воробьева вышла в четвертьфинал Олимпиады по вольной борьбе
05:34
Российская спортсменка Наталья Воробьева в 1/8 финала олимпийского турнира по вольной борьбе победила Самар Хамзу из Египта.
30-летняя россиянка победила со счетом 16:12.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 76 кг
1/8 финала
Наталья Воробьева (Россия) — Самар Хамза (Египет) — 16:12
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