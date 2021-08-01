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Россиянка Воробьева вышла в четвертьфинал Олимпиады по вольной борьбе

05:34
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Российская спортсменка Наталья Воробьева в 1/8 финала олимпийского турнира по вольной борьбе победила Самар Хамзу из Египта.

30-летняя россиянка победила со счетом 16:12.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 76 кг

1/8 финала

Наталья Воробьева (Россия) — Самар Хамза (Египет) — 16:12

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Сергей Разин все материалы автора

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