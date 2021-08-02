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Россиянка Валиева вышла в четвертьфинал вольной борьбы на Олимпиаде в Токио

06:27
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Российская спортсменка Ханум Велиева в вольной борьбе Олимпиады в Токио (Япония) выиграла у канадки Даниэль Лаппаж.

Встреча закончилась со счетом 7-0. Россиянка вышла в 1/4 финала.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 68 кг

1/8 финала

Даниелль Лаппаж (Канада) — Ханум Велиева (Россия) — 0:7

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Виктория Кравченко все материалы автора

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