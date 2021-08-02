Россиянка Валиева вышла в четвертьфинал вольной борьбы на Олимпиаде в Токио
06:27
Российская спортсменка Ханум Велиева в вольной борьбе Олимпиады в Токио (Япония) выиграла у канадки Даниэль Лаппаж.
Встреча закончилась со счетом 7-0. Россиянка вышла в 1/4 финала.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 68 кг
1/8 финала
Даниелль Лаппаж (Канада) — Ханум Велиева (Россия) — 0:7
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