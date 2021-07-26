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Валуев — о российском финале в Токио: «Наша школа фехтования — лучшая в мире»

13:25
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Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал выход саблисток Софии Поздняковой и Софьи Великой в финал Олимпиады в Токио.

«Да, можно сказать, что наша школа фехтования лучшая в мире. Если бы так не было, то девочки не находились бы в финале. Поздравляю!», — сказал Валуев «СЭ».

Российский финал состоится сегодня, 26 июля, в14.45 по московскому времени.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события