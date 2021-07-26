Великая — о российском финале саблисток на Олимпиаде: «Минимум сделали, теперь будем получать удовольствие»
14:04
Российская саблистка Софья Великая поделилась эмоциями перед финалом Олимпиады, в котором встретится с соотечественницей Софией Поздняковой.
«Спасибо за поддержку, за веру в нас. Минимум мы уже сделали, теперь будем просто получать удовольствие на дорожке, ради нашей страны, ради наших болельщиков. Всех любим», — приводит слова Великой пресс-служба ОКР.
Финал состоится сегодня, 26 июля, в 14.45 по московскому времени.
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