Вице-президент Федерации фехтования России назвал счастьем российский финал Токио-2020 в сабле

Вице-президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал выход саблисток Софии Поздняковой и Софьи Великой в финал на Олимпиаде в Токио.

«Девочки в сабле поработали сегодня за всех, — сказал Мамедов «СЭ». — Кроме положительных эмоций ничего больше нет. Российский финал говорит о том, что у нас спортсменки очень высокого класса. И возглавляет эту сборную 36-летняя Соня Великая. Иметь такую спортсменку в команде — это мечта любой сборной. Соня дает дорогу молодым. Она это сделала для Яны Егорян в Рио-2016. В 2018 году проиграла в финале Соне Поздняковой. Великая имеет не только свои титулы, но и работает на своих друзей, на команду. Не знаю, как закончится сегодняшний финал. Мы прекрасно понимаем, что это последний шанс для Великой выиграть золото. После полуфинала Соня Позднякова проходила мимо нас. Я сидел с ее отцом — Станиславом Алексеевичем Поздняковым. Она остановилась, сняла маску и сказала: «А мне приснилось, что Великая зашла ко мне в комнату и сказала, что опять взяла серебро». Будет ли это вещий сон — мы не знаем. Скоро все увидим».

Мамедов также отметил, что российский финал — это счастье.

«Это счастье, конечно! Заканчивается третий день личных соревнований, а у нас будет золото и серебро. Вчера было две медали, конечно, это радость. Коробейникова переломила ход поединка, зубами вырвала эту бронзу. А Инна Дериглазова, наша звездочка, много лет не проигрывает. Конечно, хотелось выиграть вторую Олимпиаду подряд, но так сложилось. Серебро — это хорошо, но Инна нас радует много лет. Мы верили, что она способна забрать золото и здесь. Как я ей сказал: «Ты не железная, все в жизни бывает», — добавил Мамедов.

Финальный поединок Олимпиады состоится сегодня, 26 июля, в 14:45 по московскому времени.