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Российский шпажист Бида вышел в 1/8 финала Олимпиады

07:37
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Российский шпажист Сергей Бида в 1/16 финала олимпийского турнира обыграл американца Яссера Рамиреса.

28-летний россиянин победил со счетом 15:2. В 1/8 финала Бида встретится с японцем Коки Кано сегодня, 25 июля, в 9:00 мск.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Шпага, личное первенство

1/16 финала

Яссер Рамирес (США) — Сергей Бида (Россия) — 2:1

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