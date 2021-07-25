Российский шпажист Бида вышел в 1/8 финала Олимпиады
07:37
Российский шпажист Сергей Бида в 1/16 финала олимпийского турнира обыграл американца Яссера Рамиреса.
28-летний россиянин победил со счетом 15:2. В 1/8 финала Бида встретится с японцем Коки Кано сегодня, 25 июля, в 9:00 мск.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Шпага, личное первенство
1/16 финала
Яссер Рамирес (США) — Сергей Бида (Россия) — 2:1
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