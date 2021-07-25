Российская рапиристка Дериглазова вышла в 1/4 финала Олимпиады, Загидуллина вылетела

Российская рапиристка Инна Дериглазова вышла в четвертьфинал Олимпиады в Токио.

В 1/8 финала турнира Дериглазова победила Фанни Крейсс из Венгрии со счетом 15:10. Четвертьфинал с участием россиянки состоится сегодня, 25 июля, начало — в 9.25 (мск).

Другая представительница России, Аделина Загидуллина уступила Келли Райан из Канады в 1/8 финала — 9:15.

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1/8 финала

Инна Дериглазова (Россия) — Фанни Крейсс (Венгрия) — 15:10

Аделина Загидуллина (Россия) — Келли Райан (Канада) — 9:15

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля