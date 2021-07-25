Российский рапирист Ходос проиграл итальянцу Сантарелли в 1/16 финала Олимпиады
06:10
Российский рапирист Сергей Ходос проиграл итальянцу Андреа Сантарелли в 1/16 финала Олимпиады в Токио.
Россиянин уступил со счетом 10:15.
Единственным представителем России в рапире остается Сергей Бида, который в 1/16 финала встретится с американцем Яссером Рамиресом.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Шпага, личное первенство
1/16 финала
Андреа Сантарелли (Италия) — Сергей Ходос (Россия) — 15:10
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля
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