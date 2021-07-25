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Российский рапирист Ходос проиграл итальянцу Сантарелли в 1/16 финала Олимпиады

06:10
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Российский рапирист Сергей Ходос проиграл итальянцу Андреа Сантарелли в 1/16 финала Олимпиады в Токио.

Россиянин уступил со счетом 10:15.

Единственным представителем России в рапире остается Сергей Бида, который в 1/16 финала встретится с американцем Яссером Рамиресом.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Шпага, личное первенство

1/16 финала

Андреа Сантарелли (Италия) — Сергей Ходос (Россия) — 15:10

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля

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Иван Торопцев все материалы автора

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