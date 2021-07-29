Российская рапиристка получила травму в финале Олимпиады
14:16
Российская рапиристка Марта Мартьянова получила травму в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио.
При счете 11:7 в пользу россиянок 22-летняя спортсменка оступилась и подвернула ногу. Это случилось в третьем из девяти личных поединков финала.
После инцидента российская команда взяла пятиминутную медицинскую паузу, а медицинская команда начала работу над тем, чтобы Мартьянова продолжила участие в финале.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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