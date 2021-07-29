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Российская рапиристка получила травму в финале Олимпиады

14:16
Марта Мартьянова. Фото AFP Марта Мартьянова (слева). Фото Reuters
Марта Мартьянова. Фото AFP
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Российская рапиристка Марта Мартьянова получила травму в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио.

При счете 11:7 в пользу россиянок 22-летняя спортсменка оступилась и подвернула ногу. Это случилось в третьем из девяти личных поединков финала.

После инцидента российская команда взяла пятиминутную медицинскую паузу, а медицинская команда начала работу над тем, чтобы Мартьянова продолжила участие в финале.

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Иван Торопцев все материалы автора

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