Российская рапиристка получила травму в финале Олимпиады

Российская рапиристка Марта Мартьянова получила травму в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио.

При счете 11:7 в пользу россиянок 22-летняя спортсменка оступилась и подвернула ногу. Это случилось в третьем из девяти личных поединков финала.

После инцидента российская команда взяла пятиминутную медицинскую паузу, а медицинская команда начала работу над тем, чтобы Мартьянова продолжила участие в финале.