Российская рапиристка после травмы отыгралась в поединке с француженкой в финале Олимпиады

Российская рапиристка Марта Мартьянова смогла отыграться после травмы в поединке против француженки Паулин Ранвье в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио.

Перед выходом Мартьяновой на фехтовальную дорожку Россия выигрывала у Франции 5 очков (10:5). 22-летняя россиянка подвернула ногу после того, как получила два укола от Ранвье и сделала укол в ответ, общий счет стал 11:7. После медицинской паузы спортсменка смогла продолжить поединок и завершила свой раунд со счетом 4:4, сохранив преимущество сборной в 5 очков (общий счет — 14:9).

На момент публикации новости сборная России выигрывает у Франции в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио со счетом 20:12 после 4 раундов.