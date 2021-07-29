Российская рапиристка после травмы отыгралась в поединке с француженкой в финале Олимпиады
14:34
Российская рапиристка Марта Мартьянова смогла отыграться после травмы в поединке против француженки Паулин Ранвье в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио.
Перед выходом Мартьяновой на фехтовальную дорожку Россия выигрывала у Франции 5 очков (10:5). 22-летняя россиянка подвернула ногу после того, как получила два укола от Ранвье и сделала укол в ответ, общий счет стал 11:7. После медицинской паузы спортсменка смогла продолжить поединок и завершила свой раунд со счетом 4:4, сохранив преимущество сборной в 5 очков (общий счет — 14:9).
На момент публикации новости сборная России выигрывает у Франции в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио со счетом 20:12 после 4 раундов.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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