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Тренер сборной России по фехтованию: «Радость невероятная! Без Марты пришлось бы сниматься, но она выстояла»

15:33
Сборная России по фехтованию. Фото AFP
Сборная России по фехтованию. Фото AFP
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Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу сборной России в командном первенстве рапиристок на Олимпиаде в Токио.

Россиянки победили в финальном поединке Францию со счетом 45:34.

«Томас Бах только что поздравил нас! Неописуемая радость. Это итог нашей пятилетней работы. Последний чемпионат мира был в июле 2019 года, наши чемпионки мира теперь стали и олимпийскими чемпионками. Девочки молодцы, весь коллектив молодцы! Марта даже с подорванной ногой смогла победить. Физиотерапевт за 5 минут сделал все возможное, чтобы она смогла продолжить драться. На Олимпиаде допустима одна замена, у нас их больше не было. Если бы Марта не смогла дальше выступать, пришлось бы сниматься. Она выстояла, но еще и сделала такой большой вклад в победу команды. Всех с победой!» — сказал Мамедов «СЭ».

В составе сборной России выступили Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова и Марта Мартьянова, запасная — Аделина Загидуллина.

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Сергей Федоров все материалы автора

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