Российская рапиристка продолжила финал Олимпиады после травмы ноги

Российская рапиристка Марта Мартьянова продолжила участие в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио после травмы ноги.

22-летняя спортсменка оступилась и подвернула ногу во время финала. После того, как врачи оказали помощь Мартьяновой, фехтовальщица вернулась на дорожку и продолжила участие в поединке.

На момент травмы Мартьяновой и медицинской паузы Россия вела со счетом 11:7 в финале Олимпиады против Франции.