Российская рапиристка продолжила финал Олимпиады после травмы ноги
14:22
Российская рапиристка Марта Мартьянова продолжила участие в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио после травмы ноги.
22-летняя спортсменка оступилась и подвернула ногу во время финала. После того, как врачи оказали помощь Мартьяновой, фехтовальщица вернулась на дорожку и продолжила участие в поединке.
На момент травмы Мартьяновой и медицинской паузы Россия вела со счетом 11:7 в финале Олимпиады против Франции.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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