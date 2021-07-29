Олимпиада
Токио-2020
Фехтование
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Фехтование

Российская рапиристка продолжила финал Олимпиады после травмы ноги

14:22
Марта Мартьянова в финале Олимпиады. Фото AFP
Марта Мартьянова в финале Олимпиады. Фото AFP
Теги:

Российская рапиристка Марта Мартьянова продолжила участие в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио после травмы ноги.

22-летняя спортсменка оступилась и подвернула ногу во время финала. После того, как врачи оказали помощь Мартьяновой, фехтовальщица вернулась на дорожку и продолжила участие в поединке.

На момент травмы Мартьяновой и медицинской паузы Россия вела со счетом 11:7 в финале Олимпиады против Франции.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Медальный прогноз Олимпиады на 29 июля: цель России — три золота
Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
«Фиорентина» предложила Кокорина турецким и российским клубам
Российские рапиристки выиграли золото в командном первенстве на Олимпиаде в Токио
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события