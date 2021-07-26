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Российская саблистка Великая вышла в 1/8 финала Олимпиады

05:19
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Российская саблистка Софья Великая в 1/16 финала олимпийского турнира победила Ренату Катону из Венгрии.

36-летняя спортсменка победила со счетом 15:4. В 1/8 финала Великая встретится с итальянкой Ирене Векки. Встреча пройдет сегодня, 26 июля, и начнется в 8:00 мск.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Сабля, личное первенство

1/16 финала

Рената Катона (Венгрия) — Софья Великая (Россия) — 4:15

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Сергей Разин все материалы автора

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