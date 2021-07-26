Российская саблистка Великая вышла в 1/8 финала Олимпиады
05:19
Российская саблистка Софья Великая в 1/16 финала олимпийского турнира победила Ренату Катону из Венгрии.
36-летняя спортсменка победила со счетом 15:4. В 1/8 финала Великая встретится с итальянкой Ирене Векки. Встреча пройдет сегодня, 26 июля, и начнется в 8:00 мск.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Сабля, личное первенство
1/16 финала
Рената Катона (Венгрия) — Софья Великая (Россия) — 4:15
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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