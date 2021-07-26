Российские саблистки Никитина и Позднякова вышли в 1/8 финала Олимпиады
04:37
Российская саблистка Ольга Никитина в 1/16 финала олимпийского турнира обыграла американку Дагмару Возняк.
22-летняя спортсменка выиграла со счетом 15:14. В 1/8 финала Никитина встретится с азербайджанкой Анной Баштой (26 июля, 7:35 мск).
Другая россиянка София Позднякова победила итальянку Росселла Грегорио со счетом 15:12. В 1/8 финала 24-летняя россиянка встретится с китаянкой Ян Хэн Юй (26 июля, 7:35 мск).
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Сабля, личное первенство
1/16 финала
Ольга Никитина (Россия) — Дагмара Возняк (США) — 15:14
София Позднякова (Россия) — Росселла Грегорио (Италия) — 15:12
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