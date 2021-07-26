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Российские саблистки Никитина и Позднякова вышли в 1/8 финала Олимпиады

04:37
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Российская саблистка Ольга Никитина в 1/16 финала олимпийского турнира обыграла американку Дагмару Возняк.

22-летняя спортсменка выиграла со счетом 15:14. В 1/8 финала Никитина встретится с азербайджанкой Анной Баштой (26 июля, 7:35 мск).

Другая россиянка София Позднякова победила итальянку Росселла Грегорио со счетом 15:12. В 1/8 финала 24-летняя россиянка встретится с китаянкой Ян Хэн Юй (26 июля, 7:35 мск).

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Сабля, личное первенство

1/16 финала

Ольга Никитина (Россия) — Дагмара Возняк (США) — 15:14

София Позднякова (Россия) — Росселла Грегорио (Италия) — 15:12

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