Российский рапирист Мыльников вышел в 1/8 финала Олимпиады, Антон Бородачев выбыл
06:05
Российский рапирист Владислав Мыльников в 1/16 финала обыграл американца Джирека Мейнхардта.
Россиянин победил со счетом 15:11. Встреча 1/8 финала пройдет сегодня, 26 июля, и начнется в 8:25 мск.
Другой россиянин Антон Бородачев уступил американцу Нику Иткину 11:15.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Рапира, личное первенство
1/16 финала
Джирек Мейнхардт (США) — Владислав Мыльников (Россия) — 11:15
Ник Иткин (США) — Антон Бородачев (Россия) — 15:11
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