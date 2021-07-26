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Российский рапирист Мыльников вышел в 1/8 финала Олимпиады, Антон Бородачев выбыл

06:05
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Российский рапирист Владислав Мыльников в 1/16 финала обыграл американца Джирека Мейнхардта.

Россиянин победил со счетом 15:11. Встреча 1/8 финала пройдет сегодня, 26 июля, и начнется в 8:25 мск.

Другой россиянин Антон Бородачев уступил американцу Нику Иткину 11:15.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Рапира, личное первенство

1/16 финала

Джирек Мейнхардт (США) — Владислав Мыльников (Россия) — 11:15

Ник Иткин (США) — Антон Бородачев (Россия) — 15:11

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