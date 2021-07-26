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Российская саблистка Позднякова — о победе на Олимпиаде: «Будто знала, что так произойдет»

15:48
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Российская саблистка София Позднякова поделилась эмоциями после победы на Олимпиаде в Токио. В финале она победила еще одну россиянку — Софью Великую (15:11).

«Здорово. Очень рада, что мы с Соней принесли две медали в копилку страны. Это очень круто. Опять был наш финал. Клево!

Какие эмоции? Я как будто знала, что так произойдет. Каждый же мечтает о победе. Яна Егорян говорила: «Вот секунда — и момент победы прошел». У меня исключительно положительные эмоции.

Еще недавно приснился вещий сон. Мы сидели с девочками в комнате после поражения в боях. Пришла Соня, открыла большую коробку и сказала, что она опять второе место заняла. Но я проснулась и просто выдохнула. У меня получается абстрагироваться. Со мной рядом муж и отец. Родственники на связи. Все поздравляют», — сказала Позднякова.

24-летняя Позднякова — двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы. Она — дочь четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию и президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

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