Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян прокомментировала победу саблистки Софии Поздняковой на Олимпийских играх в Токио.

В финале личного первенства она со счетом 15:11 победила Софью Великую, которая стала серебряным призером.

«Это просто радость за близкую подругу. Моя подруга — олимпийская чемпионка! Конечно, это эмоционально тяжело. Две российские спортсменки, которые выступают за одну команду. Великую, конечно, жалко. Три Олимпиады и три серебра. Стабильность — признак мастерства. Я не удивлюсь, если Соня Великая соберется еще на одну Олимпиаду. Мы думали, что она после Лондона завершит карьеру, но потом было Рио, теперь Токио. Не удивлюсь, если я стану старенькой бабушкой, буду смотреть телевизор и наблюдать, как Соня фехтует. Она любит фехтование, она не хочет от него отказываться», — сказала Егорян «СЭ».

У сборной России на данный момент 10 наград — 2 золота, 5 серебряных медалей и 3 бронзы. В медальном зачете Олимпиады Россия занимает шестое место.