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Павел Колобков поздравил Позднякову и Великую с выдающимся выступлением на Олимпиаде-2020

15:50
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Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал победу саблистки Софии Поздняковой на Олимпийских играх в Токио.

В финале личного первенства она со счетом 15:11 победила Софью Великую, которая стала серебряным призером.

«Конечно, рад за наших девочек, — сказал Колобков корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Считаю, что у нас вся сборная по фехтованию очень сильная, но особенно женская. Очень рад за дочку Стаса Позднякова. У нее еще много всего впереди, но она уже и многого достигла. Конечно, не бывает двух победителей и двух золотых медалей, поэтому немного расстроен за Софью. Она одна из самых выдающихся спортсменок России. Великая много сделала для российского спорта и заслужила медаль. Впереди еще командные соревнования и я надеюсь, что спортсменки смогут также достойно выступить. Поздравляю наших девочек с выдающимся выступлением».

Также олимпийский чемпион по фехтованию считает, что у наших спортсменок нет тотального преимущества над другими.

«Мировое фехтование очень хорошо развито, много достойных соперников. Можно говорить, что наши спортсмены сильны и мы хорошо готовимся к международным стартам, но тотального преимущества у нас нет и быть не может, потому что есть много лидеров в других странах. Но наши девочки, не смотря на все сложности, сумели подготовиться и выступить в хорошей форме», — добавил Колобков.

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