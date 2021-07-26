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Милонов — о победе Поздняковой: «Это не золотая, а платиновая медаль из-за политического давления»

15:27
Виталий Милонов. Фото Зураб Джавахадзе, «Известия»
Виталий Милонов. Фото Зураб Джавахадзе, «Известия»
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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал победу саблистки Софии Поздняковой на Олимпийских играх в Токио.

В финале личного первенства она со счетом 15:11 победила Софью Великую, которая стала серебряным призером.

«Конечно, я очень рад за наших девочек. Но это не золотая, а платиновая медаль из-за политического давления, под которое попадают наши девчонки. Они огромные молодцы, это двойное золото за спортивную и моральную выносливость. Они не сломились. Если бы на американцев давили так, как на наших, они бы давно уже слились. Каждая победа наших олимпийцев будет являться стимулом для развития спорта. Тогда люди увидят, что кроме популярных видов у нас есть и другие. Это нужно, чтобы дети шли в фехтование, гандбол, легкую атлетику», — сказал Милонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

У сборной России на данный момент 10 наград — 2 золота, 5 серебряных медалей и 3 бронзы. В медальном зачете Олимпиады Россия занимает шестое место.

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