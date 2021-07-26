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Рапирист из Гонконга Чюн Ка Лун выиграл золото на Олимпиаде в Токио

15:34
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Рапирист из Гонконга Чюн Ка Лун выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

В финале он победил Даниэле Гароццо из Италии со счетом 15:11. Это первая медаль Гонконга на Играх в Токио.

Бронзовую медаль завоевал Александр Чоупенич из Чехии. В матче за третье место он победил Такахиро Шикине из Японии со счетом 15:8.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Рапира, личное первенство

Финал

Даниэле Гароццо (Италия) — Чюн Ка Лун (Гонконг) — 11:15

Матч за 3-е место

Такахиро Шикине (Япония) — Александр Чоупенич (Чехия) — 8:15

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