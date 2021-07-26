Рапирист из Гонконга Чюн Ка Лун выиграл золото на Олимпиаде в Токио
15:34
Рапирист из Гонконга Чюн Ка Лун выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио.
В финале он победил Даниэле Гароццо из Италии со счетом 15:11. Это первая медаль Гонконга на Играх в Токио.
Бронзовую медаль завоевал Александр Чоупенич из Чехии. В матче за третье место он победил Такахиро Шикине из Японии со счетом 15:8.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Рапира, личное первенство
Финал
Даниэле Гароццо (Италия) — Чюн Ка Лун (Гонконг) — 11:15
Матч за 3-е место
Такахиро Шикине (Япония) — Александр Чоупенич (Чехия) — 8:15
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