Рапирист из Гонконга Чюн Ка Лун выиграл золото на Олимпиаде в Токио

Рапирист из Гонконга Чюн Ка Лун выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

В финале он победил Даниэле Гароццо из Италии со счетом 15:11. Это первая медаль Гонконга на Играх в Токио.

Бронзовую медаль завоевал Александр Чоупенич из Чехии. В матче за третье место он победил Такахиро Шикине из Японии со счетом 15:8.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Рапира, личное первенство

Финал

Даниэле Гароццо (Италия) — Чюн Ка Лун (Гонконг) — 11:15

Матч за 3-е место

Такахиро Шикине (Япония) — Александр Чоупенич (Чехия) — 8:15