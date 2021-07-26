Позднякова победила Великую и стала чемпионкой Олимпийских игр в Токио

Российская саблистка София Позднякова выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Токио. В финале она со счетом 15:11 победила Софью Великую, которая стала серебряным призером.

Для 36-летней Великой это уже третья личная серебряная медаль Олимпийских игр. У нее также серебряные медали с Олимпиад в Рио-де-Жанейро и Лондоне, и золото Рио-2016 в командном первенстве.

24-летняя Позднякова — двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и призер чемпионатов мира и Европы. Она — дочь четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию и президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

В матче за третье место француженка Манон Брюне победила венгерку Анну Мартон со счетом 15:6.

У сборной России на данный момент 10 наград — 2 золота, 5 серебряных медалей и 3 бронзы. В медальном зачете Олимпиады Россия занимает шестое место.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Сабля, личное первенство

Финал

София Позднякова (Россия) — Софья Великая (Россия) — 15:11

Матч за 3-е место

Манон Брюне (Франция) — Анна Мартон (Венгрия) — 15:6