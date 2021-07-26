В Госдуме поблагодарили Позднякову и Великую за труд во благо страны на Олимпиаде в Токио

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал победу саблистки Софии Поздняковой над Софьей Великой в российском финале Олимпиады в Токио.

«Спортсмены наши молодцы! Несмотря на все невзгоды со стороны чиновников, они умудряются получать награды и показывать результаты. Они приносят медали в копилку нашей сборной. Мы можем высказать им слова благодарности за труд во благо страны. Мое отношение к Олимпиаде не изменилось. Я считаю, что настало время разобраться в ситуации, почему нас отстраняют от игр и лишают флага. Пора наказать виновных, иначе на радостях мы об этом забудем», — сказал Лебедев «СЭ».