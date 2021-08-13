Матыцин заявил, что к триатлонисту Полянскому примут максимально жесткие меры в случае подтверждения допинга

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о ситуации с триатлонистом Игорем Полянским. 13 августа Международная федерация триатлона объявила о возможном нарушении антидопинговых правил россиянином.

«Ситуация более чем тревожная, мы немедленно связались с Федерацией триатлона России, я сегодня разговаривал с президентом федерации. Максимально жесткие меры примем, если это будет подтверждено. Такой единичный случай, к великому сожалению, является неприятным фоном к успешному выступлению нашей команды», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Положительная допинг-проба была сделана 21 июля во Владивостоке. В ней нашли следы эритропоэтина.

На Олимпиаде-2020 Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.