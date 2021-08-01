Хачанов назвал невыносимым негатив вокруг российских спортсменов на Олимпиаде

Российский теннисист Карен Хачанов после поражения от немца Александра Зверева (3:6, 1:6) в финале одиночного турнира Олимпиады-2020 высказался о критике его соотечественников со стороны иностранных атлетов и прессы.

Российские спортсмены из-за допингового скандала выступают на Олимпиаде в Японии без гимна и флага — в составе сборной Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee).

— Сейчас много негатива в адрес российских спортсменов на Олимпиаде. Чувствовался ли негатив к теннисистам? — вопрос журналиста.

— Это политическая фигня, которая происходит достаточно давно. Я не хочу быть в ней замешан. Я четко знаю, что у меня все чисто. С 2018 года я был самым проверяемым теннисистом. У меня взяли пробы 36 или 38 раз. Тут нечего говорить, я могу спокойно это обнародовать. Весь негатив, который складывается — это очень обидно. Надеюсь, что в ближайшее время это поменяется. А то это невыносимо.

Планы на игры в Париже? Конечно, хотел бы выступить. Сейчас время показывает, что загадывать ничего наперед нельзя. Поживем — увидим. Если все будет хорошо, то сто процентов выступлю, — сказал Хачанов.

Ранее, 1 августа, 25 -летний Хачанов проиграл 24-летнему Звереву и стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио (Япония).