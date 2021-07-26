Украинскую триатлонистку обвинили в допинге и выгнали с Олимпиады. Ее муж винит прививку от коронавируса

Накануне старта женского триатлона стало известно, что украинка Юлия Елистратова еще в июне сдала положительный тест на ЭПО.

Игры в Токио должны были стать для 33-летней Елистратовой уже четвертыми (!) в карьере. Начала она выступать на Олимпиадах необыкновенно рано и уже в 20 лет дебютировала на Играх в Пекине. Тогда же и установила свое лучшее олимпийское достижение — 24-е место. В Лондоне-2012 Елистратова не сумела финишировать, а в Рио-2016 была 38-й.

Положительную пробу на ЭПО Юлия сдала еще 5 июня на Украине. Известно о ее результате стало буквально накануне старта спортсменки — женский триатлон в Токио пройдет рано утром 28 июля. Пока что Елистратова временно отстранена как минимум до вскрытия второй пробы. Олимпийскую деревню она покинет уже в ближайшее время.

Проба сначала появилась в системе как отрицательная

— Для нас это шок, — заявил «СЭ» супруг спортсменки, бывший чемпион России по триатлону Владимир Турбаевский. — Мы сами не можем понять, как так получилось. Юля столько лет уже в пуле, постоянно сдает пробы, в том числе и на паспорт крови. И вдруг такое известие... Юля готовилась к старту на Олимпиаде 28 июля, а 26-го вечером ей пришло письмо о положительной пробе. Сейчас она еще в Токио.

— Почему пробу Юлия сдала 5 июня, а о ее результате стало известно только сейчас? Вряд ли анализ занял целых полтора месяца.

— Это один из многих вопросов. За неделю до этой пробы у Юли брали на анализ кровь и мочу. А потом еще через три дня приезжали домой в рамках внесоревновательного контроля. При этом результата того теста нет до сих пор! А первый сначала стоял в системе как отрицательный, а потом изменился на положительный. Как вот так могло быть?

— Действительно, как?

— Юля в тот период делала пять стартов подряд, пробу взяли на четвертом. Даже если бы мы сошли с ума и вдруг захотели использовать ЭПО, это некогда было бы сделать — сплошные соревнования. Ты либо сдаешь соревновательный контроль, либо к тебе приезжают домой.

— Вы будете подавать в Спортивный арбитражный суд?

— Конечно. Но сначала будем вскрывать пробу Б. Если и там найдется ЭПО, что не факт, то будем подавать в суд и искать доказательства, как это могло произойти.

— А как? ЭПО ведь невозможно принять случайно.

— Да, это всегда инъекция. Но за четыре дня до той пробы Юле сделали прививку от коронавируса. Я не знаю, может, она дала ложноположительный результат? И что с еще одной пробой, которую брали спустя два дня после первой? Если нашли ЭПО тогда, по идее должны были найти и второй раз, он же не мог никуда деться. В общем, пока вопросов очень много. И ответов на них у нас пока нет.

Версия о прививке может оказаться правдой?

Кстати, версия о том, что прививка от коронавируса может давать ложноположительные результаты других анализов, не такая уж сумасшедшая, как кажется на первый взгляд. Например, еще в прошлом году в ходе испытаний австралийской вакцины стало известно, что она дает ложноположительные результаты на ВИЧ. У части добровольцев, у которых до прививки анализ был отрицательным, впоследствии он показал иммунитет не только к коронавирусу, но и к ВИЧ.

Выяснилось, что иммунный ответ на вакцину затрудняет проведение анализов на ВИЧ-инфекцию и массово способствует ложноположительным результатам. После этого испытания вакцины были остановлены.

Если вдруг выяснится, что прививка может влиять на результаты допинг-тестов, это будет тотальным крахом для системы. Ведь на данный момент разными вакцинами привиты большинство участников Олимпийских игр в Токио. И проблем с допинг-контролем пока ни у кого не было.