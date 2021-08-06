Волейболистка сборной Бразилии после матча с Россией покинула Олимпиаду из-за допинга

Диагональная нападающая женской сборной Бразилии Тандара Алвес Кайшета покинула Токио. 32-летняя спортсменка сдала положительной допинг-тест.

На Олимпиаде в Токио Кайшета отыграла все 5 матчей на групповом турнире, а также встречу 1/4 финала против России (23:25, 25:21, 25:19, 25:22).

Национальный олимпийский комитет (НОК) Бразилии объявил, что положительной оказалась допинг-проба Тандары, которую она сдала 7 июля. Тогда бразильянки тренировались на родине.

Напомним, в пятницу, 6 августа, сборная Бразилии сыграет с Кореей в полуфинале Олимпийских игр. Матч начнется в 15.00 по московскому времени.