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Допинг

Волейболистка сборной Бразилии после матча с Россией покинула Олимпиаду из-за допинга

07:13
Тандара Алвес Кайшета. Фото Instagram
Тандара Алвес Кайшета. Фото Instagram
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Диагональная нападающая женской сборной Бразилии Тандара Алвес Кайшета покинула Токио. 32-летняя спортсменка сдала положительной допинг-тест.

На Олимпиаде в Токио Кайшета отыграла все 5 матчей на групповом турнире, а также встречу 1/4 финала против России (23:25, 25:21, 25:19, 25:22).

Национальный олимпийский комитет (НОК) Бразилии объявил, что положительной оказалась допинг-проба Тандары, которую она сдала 7 июля. Тогда бразильянки тренировались на родине.

Напомним, в пятницу, 6 августа, сборная Бразилии сыграет с Кореей в полуфинале Олимпийских игр. Матч начнется в 15.00 по московскому времени.

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Евгений Козинов все материалы автора

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