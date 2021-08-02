«Они отбирают наши медали». В Великобритании возмутились участием россиян в Олимпиаде
Председатель комитета по обороне Палаты общин Великобритании Тобайас Эллвуд выразил возмущение участием российских спортсменов в Олимпийских играх в Токио.
«Если вы хотите наказать ту или иную страну за нарушение правил, то это должны почувствовать все, а иначе наказание не сработает. В Токио Россия, по сути, обошла наказание, выступая в ином обличье. Она отбирает наши медали. Для таких режимов, как Москва и Пекин, проведение олимпийских игр и участие в них — важный инструмент распространения мягкой силы. Сейчас сверхдержавы используют игры ради международного престижа и признания на мировой арене», — цитирует Эллвуда The Telegraph.
На данный момент Россия, которая на Олимпиаде в Токио выступает под флагом ОКР, завоевала 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей.
Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/olympics/2021/07/29/russian-olympics-success-slammed-great-britain-lose-medals-tokyo/
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