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Министр спорта Матыцин назвал решение суда по российским пловцам объективным

22:30
Олег Матыцин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Матыцин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда по делу российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.

Александр Кудашев.Первая российская победа в Токио. Наших пловцов допустили на Олимпиаду, вопреки Родченкову

«Министерство спорта Российской Федерации считает, что решение CAS объективно отражает реальное положение в деле российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, — приводит пресс-служба Минспорта слова Матыцина. — Оперативно и профессионально действовали Всероссийская федерация плавания и адвокаты спортсменов. В подобных ситуациях важно системное взаимодействие с международными федерациями и грамотное, активное юридическое сопровождение. Главное, что обеспечено участие наших спортсменов на Олимпиаде в Токио. Желаю им здоровья, удачи и побед».

Ранее стало известно, что со спортсменов сняли временное отстранение, и они смогут выступить на Олимпиаде в Токио.

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