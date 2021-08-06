Результат четвертьфинального матча Олимпийских игр в Токио между женскими командами России и Бразилии не будет пересмотрен после временного отстранения бразильской волейболистки Тандары Кайшеты из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

«Результат не будет пересмотрен, поскольку основанием для пересмотра результата в игровых видах спорта является положительный допинг-тест у нескольких членов команды», — говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на источник.

Сборная России в четвертьфинале в четырех сетах уступила команде Бразилии. В пятницу Кайшета была временно отстранена управлением допинг-контроля Бразилии из-за возможного нарушения антидопинговых правил.