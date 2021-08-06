Результат матча Россия — Бразилия не пересмотрят, несмотря на допинг у бразильянки
08:41
Результат четвертьфинального матча Олимпийских игр в Токио между женскими командами России и Бразилии не будет пересмотрен после временного отстранения бразильской волейболистки Тандары Кайшеты из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.
«Результат не будет пересмотрен, поскольку основанием для пересмотра результата в игровых видах спорта является положительный допинг-тест у нескольких членов команды», — говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на источник.
Сборная России в четвертьфинале в четырех сетах уступила команде Бразилии. В пятницу Кайшета была временно отстранена управлением допинг-контроля Бразилии из-за возможного нарушения антидопинговых правил.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Поражение в Рио стало для нас трагедией. Мы ждем реванша с русскими пять лет». Норвежский журналист — о гандбольном полуфинале мечты
Исинбаева проиграла выборы в МОК. Комиссия спортсменов не захотела видеть во главе представительницу России
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю