Министр спорта РФ высказался об отстранении триатлониста Полянского за допинг

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал факт отстранения от соревнований из-за положительной допинг-пробы российского триатлониста Игоря Полянского.

5 августа Всемирная федерация триатлона была проинформирована аккредитованной ВАДА лабораторией, что допинг-проба, отобранная у Игоря Полянского, показала неблагоприятный аналитический результат. В пробе спортсмена был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин. Игорь Полянский был протестирован во внесоревновательный период 21 июля во Владивостоке по инициативе Всемирной федерации триатлона.

«Министерство спорта Российской Федерации осуждает любые случаи нарушения нашими спортсменами антидопинговых правил. Россия реализует политику нулевой терпимости в отношении допинга. В нашей стране в последние годы проводится системная работа для того, чтобы каждый российский спортсмен осознал, что использовать запрещенные препараты — недопустимо! Игорь Полянский и его брат Дмитрий отстранены от соревнований. Мы совместно с Федерацией триатлона России проводим самое тщательное расследование. Если вина спортсменов и других причастных к данному инциденту лиц будет доказана, их ждет максимально жесткое наказание. К успешному выступлению нашей команды в Токио сейчас приковано внимание всего мира, и это накладывает дополнительную ответственность на каждого российского спортсмена. Мы считаем неприемлемыми любые действия, касающиеся нарушения антидопинговых правил. Уверены, что этот случай является единичным и не отразится на общем восприятии того, какие серьезные меры принимаются в России для борьбы с допингом», — сказал Олег Матыцин.