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Допинг

Федерация фехтования России попросила наладить процедуру допинг-контроля на Олимпиаде

08:41
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Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов сообщил, что Федерация фехтования России отправила в Международную федерацию фехтования (FIE) обращение с просьбой наладить процедуру допинг-контроля на Олимпиаде в Токио.

«После произошедшего мы написали обращение в Международную федерацию фехтования, и FIE уже передала его в Международный олимпийский комитет, — цитирует ТАСС Мамедова. — Соревнования еще идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, причем многим из них еще выступать в командных соревнованиях. И это касается не только нашей сборной, в такой ситуации, как выяснилось, побывали многие фехтовальщики».

Ранее физиотерапевт команды Александр Буров рассказал, что в день соревнований рапиристок россиянки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова вернулись в Олимпийскую деревню лишь к трем часам ночи из-за проблем с транспортом, они сдали свои тесты в 00:10 по японскому времени. Двумя днями позднее серебряный призер Игр в Токио саблистка Софья Великая не спала всю ночь из-за того, что допинг-офицеров не устроила плотность проб спортсменки. В результате Великая была вынуждена пересдавать пробы сначала на основной арене, а затем уже в Олимпийской деревне.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11993061

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