Олимпиада
Токио-2020
Медальный зачет Календарь Новости Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Допинг
Допинг

Президент МОК — о претензиях главы USADA: «Российские спортсмены имеют полное право выступать на Олимпиаде»

12:20
Томас Бах. Фото Reuters
Томас Бах. Фото Reuters
Теги:

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту решения об участии российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому они также имеют право на соответствующее обращение. Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА)», — цитирует Баха ТАСС со ссылкой на DPA.

1 августа было опубликовано открытое письмо президента USADA Трэвиса Тайгарта, кокоторый раскритиковал МОК в борьбе с допингом, особенно в России. Изучить текст письма можно по этой ссылке.

На данный момент Россия, которая на Олимпиаде-2020 выступает под флагом ОКР, завоевала 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12034749

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

18096 голосов

Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Олимпиада-2020, финал, Веснина/Карацев — Павлюченкова/Рублев: смотреть прямую трансляцию
В МОК обсудят слова президента USADA о российских спортсменах
Видео: астролог назвала денежные даты для стрижки в августе
Отец забил до смерти мешавшую играть в Call of Duty дочку
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события