Президент МОК — о претензиях главы USADA: «Российские спортсмены имеют полное право выступать на Олимпиаде»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту решения об участии российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому они также имеют право на соответствующее обращение. Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА)», — цитирует Баха ТАСС со ссылкой на DPA.

1 августа было опубликовано открытое письмо президента USADA Трэвиса Тайгарта, кокоторый раскритиковал МОК в борьбе с допингом, особенно в России. Изучить текст письма можно по этой ссылке.

На данный момент Россия, которая на Олимпиаде-2020 выступает под флагом ОКР, завоевала 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей.