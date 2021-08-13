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Допинг

Российский триатлонист Полянский, участвовавший в Олимпиаде, сдал положительный допинг-тест

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Игорь Полянский. Фото Instagram
Игорь Полянский. Фото Instagram
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Международная федерация триатлона объявила о возможном нарушении антидопинговых правил россиянином Игорем Полянским.

«Образец, взятый у триатлета из России Игоря Полянского, дал неблагоприятный аналитический результат (AAF) на рекомбинантный эритропоэтин (EPO) (S2. Пептид, гормоны, факторы роста, родственные вещества и миметики). Образец был взят во время внесоревновательного антидопингового контроля 21 июля 2021 года во Владивостоке. Организация была проинформирована о случившемся 5 августа 2021 года из лаборатории, аккредитованной ВАДА», — говорится в заявлении.

Спортсмен имеет право запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, на Олимпиаде-2020 Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.

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Евгений Козинов все материалы автора

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