Жуков назвал провокацией слова главы антидопингового агентства США о вовлечении россиян в допинг

Бывший президент ОКР назвал слова главы антидопингового агентства США Трэвиса Тайгарта о качестве работы российской антидопинговой системы провокацией и призвал МОК разобраться с его высказываниями в адрес России.

«Это чистой воды провокация со стороны американской стороны, но наши спортсмены не должны отвлекаться на этот фарс. Вопиющая провокация, в любое время это возмутительно, но во время Олимпиады особенно. На время Олимпийских игр объявляется перемирие во всем мире, но видимо не в США», — приводит слова Жукова РБК.

Экс-глава ОКР поддержал действующего главу организации Станислава Позднякова, который после слов о допинге отмечал, что победы россиян на Олимпийских играх в Токио убедительнее любых комментариев.



«ОКР правильно отреагировал, не стал опускаться до уровня США, сделали ответное заявление, где ответили на все вопросы. С Тайгартом должны разобраться в МОК и ВАДА, это нельзя так оставлять», — заключил Жуков.

Ранее Тайгарт заявил, что российские государственные и спортивные чиновники запятнали свой имидж и вовлекли своих спортсменов в допинговые скандалы.

«Теперь эти официальные лица продолжают лгать, отрицать и нападать на тех, у кого есть мужество противостоять их обману и вопиющему пренебрежению к правилам и правде», — заявил он.

Кроме того, Тайгарт призвал обнародовать результаты допинг-тестов российских спортсменов.





