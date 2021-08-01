Олимпиада
Токио-2020
Медальный зачет Календарь Новости Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Допинг

Жуков назвал провокацией слова главы антидопингового агентства США о вовлечении россиян в допинг

13:32

Бывший президент ОКР назвал слова главы антидопингового агентства США Трэвиса Тайгарта о качестве работы российской антидопинговой системы провокацией и призвал МОК разобраться с его высказываниями в адрес России.

«Это чистой воды провокация со стороны американской стороны, но наши спортсмены не должны отвлекаться на этот фарс. Вопиющая провокация, в любое время это возмутительно, но во время Олимпиады особенно. На время Олимпийских игр объявляется перемирие во всем мире, но видимо не в США», — приводит слова Жукова РБК.

Экс-глава ОКР поддержал действующего главу организации Станислава Позднякова, который после слов о допинге отмечал, что победы россиян на Олимпийских играх в Токио убедительнее любых комментариев.

«ОКР правильно отреагировал, не стал опускаться до уровня США, сделали ответное заявление, где ответили на все вопросы. С Тайгартом должны разобраться в МОК и ВАДА, это нельзя так оставлять», — заключил Жуков.

Ранее Тайгарт заявил, что российские государственные и спортивные чиновники запятнали свой имидж и вовлекли своих спортсменов в допинговые скандалы.

«Теперь эти официальные лица продолжают лгать, отрицать и нападать на тех, у кого есть мужество противостоять их обману и вопиющему пренебрежению к правилам и правде», — заявил он.

Кроме того, Тайгарт призвал обнародовать результаты допинг-тестов российских спортсменов.


Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/610661d29a7947199f1964f8

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Хачанов назвал невыносимым негатив вокруг российских спортсменов на Олимпиаде
ТОП-5 имен женщин — отличных жен
Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский
Климатологи предупредили о прохождении точки невозврата
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд