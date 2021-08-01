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Допинг

Роднина назвала глупостью слова главы USADA: «Нужно уметь проигрывать»

10:50
Ирина Роднина. Фото Александр Казаков/"Известия"
Ирина Роднина. Фото Александр Казаков/&quot;Известия&quot;
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» прокомментировала заявление главы антидопингового агенства США (USADA) Трэвиса Тайгартса с просьбой обнародовать результаты тестирования всех российских спортсменов.

«Подобные глупости не хочу комментировать. Есть одно замечательно правило — нужно уметь проигрывать, тогда научишься выигрывать. Все эти высказывания идут исключительно о наших спортсменках, которые забрали медали у американцев. Почему мы все время говорим про какие-то скандалы? Уже надоело, давайте разговаривать о чем-то более положительном», — сказала Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

На данный момент Россия, которая на Олимпиаде в Токио выступает под флагом ОКР, завоевала 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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