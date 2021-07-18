Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала снятие временного отстранения по делу о нарушении антидопинговых правил с Вероники Андрусенко и Александра Кудашева перед Олимпиадой в Токио.

«Когда их отстраняли, было понятно, что будут апелляции с нашей стороны. Людям нужен резонанс, чтобы все услышали, что у российских спортсменов допинг. Потом уже никого не интересует, будут ли сняты претензии. Поздравляю ребят, они смогут принять участие в Олимпиаде. Надеюсь, что эта ситуация не скажется на результате. Ребята должны забыть этот момент и продолжать готовиться к важным соревнованиям», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Решение об отстранении российских пловцов было принято 14 июля на основании доказательств, предоставленных ВАДА, полученных при исследовании данных московской антидопинговой лаборатории.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.