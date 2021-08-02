Британский депутат призвал выгнать российских спортсменов с Олимпиады в Токио

Британский депутат Боб Сили призвал дисквалифицировать российских спортсменов с Олимпиады в Токио.

«Русские соревнуются во всех видах как обычно, за исключением ничего не значащих мелочей. Это просто смешно: тебя поймали на величайшем в истории допинговом скандале, а ты отделался символическим нагоняем. Это очень плохо и подрывает работу международных организаций», — цитирует Сили The Telegraph.

1 августа было опубликовано открытое письмо президента USADA Трэвиса Тайгарта, кокоторый раскритиковал МОК в борьбе с допингом, особенно в России. Изучить текст письма можно по этой ссылке.

На данный момент Россия, которая на Олимпиаде в Токио выступает под флагом ОКР, завоевала 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей.