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Допинг

Британский депутат призвал выгнать российских спортсменов с Олимпиады в Токио

10:00
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Британский депутат Боб Сили призвал дисквалифицировать российских спортсменов с Олимпиады в Токио.

«Русские соревнуются во всех видах как обычно, за исключением ничего не значащих мелочей. Это просто смешно: тебя поймали на величайшем в истории допинговом скандале, а ты отделался символическим нагоняем. Это очень плохо и подрывает работу международных организаций», — цитирует Сили The Telegraph.

1 августа было опубликовано открытое письмо президента USADA Трэвиса Тайгарта, кокоторый раскритиковал МОК в борьбе с допингом, особенно в России. Изучить текст письма можно по этой ссылке.

На данный момент Россия, которая на Олимпиаде в Токио выступает под флагом ОКР, завоевала 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/olympics/2021/07/29/russian-olympics-success-slammed-great-britain-lose-medals-tokyo/

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события