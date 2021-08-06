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Допинг

Бразильская волейболистка винит в допинге препарат для контроля менструального цикла

15:24
Тандара Кайшета. Фото Getty Images
Тандара Кайшета. Фото Getty Images
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Волейболистка сборной Бразилии Тандара Алвес Кайшета, отстраненная от выступления на Олимпиаде 2020 по подозрению в использовании допинга, утверждает, что запрещенное вещество попало в ее организм вместе с лекарствами для контроля менструального цикла.

Бразильская волейболистка Тандара Кайшета в&nbsp;матче против сборной России на&nbsp;Олимпиаде.У бразильской волейболистки нашли допинг после матча с Россией. Могут ли наши подать протест на проигранный четвертьфинал?

Как сообщает портал Globo, это лекарство якобы было одобрено бразильскими спортивными властями, но оказалось загрязненным.

Тандара сдала злополучный тест еще 7 июля на предолимпийских сборах, но информация о том, что ее проба дала положительный результат на допинг, стала известна только 6 августа, после чего волейболистка была исключена из сборной и отправлена домой.

Название препарата, найденного в пробе, не называется, сама волейболистка пока отказывается от комментариев. Однако известно, что сами по себе лекарства для контроля менструального цикла в список запрещенных не входят. Другой вопрос, если в них содержатся какие-то неожиданные добавки.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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