Бразильская волейболистка винит в допинге препарат для контроля менструального цикла

Волейболистка сборной Бразилии Тандара Алвес Кайшета, отстраненная от выступления на Олимпиаде 2020 по подозрению в использовании допинга, утверждает, что запрещенное вещество попало в ее организм вместе с лекарствами для контроля менструального цикла.

Как сообщает портал Globo, это лекарство якобы было одобрено бразильскими спортивными властями, но оказалось загрязненным.

Тандара сдала злополучный тест еще 7 июля на предолимпийских сборах, но информация о том, что ее проба дала положительный результат на допинг, стала известна только 6 августа, после чего волейболистка была исключена из сборной и отправлена домой.

Название препарата, найденного в пробе, не называется, сама волейболистка пока отказывается от комментариев. Однако известно, что сами по себе лекарства для контроля менструального цикла в список запрещенных не входят. Другой вопрос, если в них содержатся какие-то неожиданные добавки.