Назван препарат, на котором попалась бразильская волейболистка

Управление допинг-контроля Бразилии сообщило, что в пробе волейболистки олимпийской сборной страны Тандары Кайшета был обнаружен остарин. Сразу после того, как стало известно о положительном тесте, Тандара была исключена из заявки бразильянок и отправлена из Токио домой. Уже без нее сборная Бразилии выиграла полуфинал у Кореи, и теперь сразится за золото с американками.

Проба, давшая положительный результат, была взята в начале июля на тренировочных сборах. Допинг-тесты, которые брали у спортсменки в Токио, оказались отрицательными. Адвокаты Тандары утверждают, что допинг попал в организм Кайшеты в результате употребления некачественного препарата, одобренного Конфедераций волейбола Бразилии.

По неофициальной информации, лекарство, которое пила волейболистка, предназначалось для коррекции менструального цикла. Также известно, что Тандара сильно поправилась во время коронавирусного карантина и активно сгоняла вес. Запрещенный в спорте препарат остарин относится к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов. Конечная цель его намеренного приема — повышение уровня тестостерона и адреналина в организме.

Ранее в его использовании уличали таких известных российских спортсменов как боксер Александр Поветкин и биатлонистка Светлана Слепцова. Поветкин добился снижения наказания до минимального из-за очень низкого уровня препарата в своей пробе.