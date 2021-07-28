Нескольких белорусских и украинских легкоатлетов не допустили к соревнованиям на Олимпиаде
21:30
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) отстранил 20 спортсменов от Олимпиады в Токио, информирует официальный сайт организации.
Легкоатлеты были не допущены из-за несоблюдения правила, согласно которому спортсмен должен пройти три допинг-теста с интервалом не менее трех недель во внесоревновательный период в течение десяти месяцев.
Уточняется, что правила нарушили десять нигерийцев, три украинских и белорусских спортсмена, два кенийца, марокканец и эфиоп.
Дополнительная информация:
https://www.athleticsintegrity.org/downloads/pdfs/know-us/en/AIU-PRESS-RELEASE-20-ATHLETES-NOT-ELIGIBLE-FOR-TOKYO-2020-AS-MINIMUM-TESTING-REQUIREMENTS-NOT-MET-BY-CATEGORY-A-FEDERATIONS-FINAL.pdf
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