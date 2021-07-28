Нескольких белорусских и украинских легкоатлетов не допустили к соревнованиям на Олимпиаде

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) отстранил 20 спортсменов от Олимпиады в Токио, информирует официальный сайт организации.

Легкоатлеты были не допущены из-за несоблюдения правила, согласно которому спортсмен должен пройти три допинг-теста с интервалом не менее трех недель во внесоревновательный период в течение десяти месяцев.

Уточняется, что правила нарушили десять нигерийцев, три украинских и белорусских спортсмена, два кенийца, марокканец и эфиоп.