Международная федерация плавания признала решение CAS оправдать Андрусенко и Кудашева

Международная федерация плавания (FINA) признала решение Спортивного арбитражного суда (СAS) о снятии временного отстранения с российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, информирует ТАСС.

В среду Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Веронику Андрусенко и Кудашева на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Спортсмены в составе национальной сборной готовились к стартующим 23 июля Олимпийским играм в Токио. В четверг адвокаты спортсменов подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд. В воскресенье стало известно о решении CAS отменить временное отстранение россиян.