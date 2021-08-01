Глава USADA: «Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания»

Гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал МОК в борьбе с допингом, особенно в России.

«Конечно, несправедливо ставить под сомнение выступления любого отдельно взятого спортсмена, и все они считаются невиновными, пока не будет доказано обратное. Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом. Это даже едва ли можно назвать ребрендингом, и он не остановит коррупцию в России. Но, вероятно, придаст смелости другим, желающим победить любыми средствами. Недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей.

Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая ее доказанную коррумпированность. Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России, и сколько раз на крупнейшей мировой арене мы потенциально собираемся вновь наблюдать за этим мошенничеством», — приводит слова Тайгарта Yahoo Sports.

30 июля американский пловец Райан Мерфи после поражения Евгению Рылову в борьбе за золотую медаль на 200 метрах на спине сказал следующее: «Очень психологически непросто от ощущения, что я участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым». Это вызвало волну обсуждений, а пловец получил долю критики.

Позже Мерфи принес извинения и пояснил, что ни в коем случае не имел в виду Рылова, а говорил об общей ситуации в плавании.

На данный момент Россия, которая на Олимпиаде-2020 выступает под флагом ОКР, завоевала 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.